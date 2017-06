Far Cry 5: ​Executive Producer stellt Shooter-Features im E3-Video vor

Obwohl schon vor Messebeginn angekündigt, war Far Cry 5 natürlich ein wichtiges Thema auf der E3 2017. Während Ubisofts Pressekonferenz wurde beispielsweise ein neuer Teaser gezeigt. Am Stand des Publishers war eine Demo spielbar. In einem neuen Entwickler-Video zu Far Cry 5 erläutert Executive Producer Dan Hay einige der darin auftauchenden Features, genannt "Guns for Hire" und "Fangs for Hire".

Wie erwähnt wurde Far Cry 5 nicht auf der E3 2017 enthüllt, sondern schon Ende Mai. Geboten wird natürlich das gewohnte Open-Word-Gameplay. Als Neuerung wird es dieses Mal auch Gefechte in der Luft geben. Schauplatz von Far Cry 5 ist die (fiktive) Kleinstadt Hope County im (nicht fiktiven) US-Bundesstaat Montana. Oberbösewicht ist dieses Mal Joseph Seeds, ein durchgeknallter Sektenführer. Gegen Seeds und dessen nicht minder fanatische Anhänger kann auf gemeinsam mit einem Freund oder Bekannten in die Schlacht gezogen werden. Far Cry 5 bietet einen Online-Koop-Modus. Aktuelle Eindrücke zum Spiel gibt's in unserer E3-Vorschau zu Far Cry 5.