Far Cry 5: ​Die Editionen vorgestellt - Preise, Inhalte, Figuren 

Far Cry 5 erscheint zum Release am 27. Februar 2018 nicht nur in einer Standard-Edition. Wie Ubisoft anlässlich der E3 2017 mitteilt, sind vier weitere Versionen vom kommenden Ego-Shooter geplant. Für 69,99 Euro lässt sich etwa die Deluxe-Edition erwerben, die neben dem Hauptspiel auch eine beidseitig bedruckte Weltkarte und den Soundtrack zum Spiel enthält. Außerdem mit dabei: das digitale Deluxe-Paket. Das gewährt einen Vorabzugang zu verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen, Waffen und Verbrauchsgütern. Käufer bekommen das Großwildjäger-Paket mit Geländewagen, Compoundbogen und Outfit obendrauf.

Käufer der für 79,99 Euro erhältlichen Far Cry 5 Gold Edition erhalten das Deluxe-Paket mit den Inhalten Großwildjägerpaket, Pilotenasspaket, Explosionspaket, Chaospaket. Zudem gibt's das AR-C-Sturmgewehr und die 44er-Magnum-Pistole als Ingame-Gegenstände dazu. Die mit einem speziellen Gold-Keyart versehene Verpackung der Gold-Edition bietet außerdem den Season-Pass, der Zugriff auf die geplanten Erweiterungen für Far Cry 5 erlaubt.

Lesenswert: 800 Euro teure Collector's Edition für Assassin's Creed Origins

Die Father-Edition von Far Cry 5 - ab 109,99 Euro. Quelle: Ubisoft Zum Preis ab 109,99 Euro erhalten Spieler derzeit die Father-Edition von Far Cry 5. In der Box mit exklusivem Artwork sind neben dem Spiel eine 31,3 Zentimeter große Figur von Jospeh Seed, ein Steelbook, die Weltkarte und der Soundtrack des Spiels enthalten. Die oben erwähnten digitalen Inhalte aus der Gold-Edition sind ebenfalls dabei. Der Season-Pass fehlt in der Father Edition allerdings. Die volle Packung Far Cry 5 erhalten Spieler mit der Hope County, MT Collector's Case Edition, die ab 169,99 Euro erhältlich ist. Die enthält alle aufgezählten digitalen und physischen Inhalte sowie den Season-Pass. Statt der Vater-Figur bekommen Käufer jedoch einen 45 Zentimeter großen Hischschädel aus Kunstharz.

Wer Far Cry 5 vorbestellt, erhält als Bonus das Weltuntergangs-Paket mit Prepper-Outfit, Waffen-/Fahrzeug-Skins und Verbrauchsartikeln - egal, für welche Edition ihr euch entscheidet. Eine Übersicht zu allen Versionen von Far Cry 5 findet ihr auf der Webseite von Ubisoft. In unserer Galerie haben sich Bilder zu den Editionen eingefunden. Auf unserer Themenseite zu Far Cry 5 halten wir euch mit aktuellen News auf dem Laufenden. Den anlässlich zur E3 2017 veröffentlichten Trailer haben wir nachfolgend eingebunden. Far Cry 5 erscheint für PC, PS4 und Xbox One.