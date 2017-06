Far Cry 5: Diese fünf Dinge wünschen wir uns in Ubisofts Shooter

Direkt nach der Ankündigung von Far Cry 5 schlug das Spiel hohe Wellen. Viele Spieler feierten die mutige Sekten-Thematik, andere wiederum fühlten sich damit auf den Schlips getreten und forderten sogar die Einstellung des Spiels. Wir hingegen finden, dass das neue Setting richtig viel Potenzial hat, hoffen aber auch, dass ein wenig Ballast über Bord geworfen wird, den die Ubisoft-Triple-A-Spiele in den letzten Jahren angesammelt haben. Deshalb haben wir eine kleine Liste erstellt, mit fünf Dingen oder Elementen, die wir uns im neuen Far Cry 5 wünschen oder auf gar keinen Fall mehr sehen wollen.





Far Cry 5 erscheint am 27. februar für PC, PS4 und Xbox One. Für weitere Neuigkeiten zu Ubisofts Open-World-Shooter empfehlen wir euch unsere Themenseite.