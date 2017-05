Far Cry 5 spielt in Nordamerika und inszeniert den Kampf gegen eine fanatische Sekte. Spieler kämpfen gegen Amerikaner weißer Hautfarbe - und da platzt so manchem Spieler offenbar der Kragen. "Cancel Far Cry 5" fordert eine neue und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilte Petition auf der Webseite Change.org. Angebliche Spieler aus Nordamerika fordern von Ubisoft die Einstellung des Projekts. "Far Cry 5 ist eine Beleidigung eurer Fan-Basis - eine Beleidigung für Amerikaner, die den Großteil der Käufer eurer Spiele bilden", heißt es.

Im Erklärungstext wird dann darauf eingegangen, wie schwer es amerikanische Zocker in den letzten Jahren doch bereits hatten: "Das gezielte Schikanieren durch Mainstream-Presse wegen Gamergate, die vermasselten Starts und regelrechte Lügen bei viel erwarteten Spielen, die Zensur durch "Lokalisierungs"-Prozesse, die wiederholte Ablehnung durch Beziehungspartner, sobald sie von unserem Hobby erfahren und die Besitzergreifung unserer Kultur durch sogenannte "Gamer" auf Twitter. JETZT IST SCHLUSS".

Die Ersteller der Petition fordern ein frühzeitiges Ende von Far Cry 5 (Kampagne auch kooperativ spielbar) - sind sich aber offenbar selbst bewusst, dass die Chancen dafür denkbar schlecht stehen. Als Alternative zum Ende gibt's deshalb diverse Änderungswünsche. Dazu zählt beispielsweise die Anpassung der Bösewichte. "Das ist echt nicht schwierig. Macht sie einfach realistischer. Der Islam ist in Amerika auf dem Vormarsch, ebenso Gewalt durch städtische Gangs", so einer der Vorschläge. Weitere Ideen: Das Setting könnte je nach Veröffentlichungsland wechseln - das Anti-Amerika-Thema wäre in Frankreich vielleicht durchaus angebracht, aber eben nicht in Nordamerika. Und die Gegner müssten doch nicht gleich einem fanatischen Kult angehören - wie wäre es stattdessen mit fehlgeleiteten Patrioten, die ihre Nation gegen eine repressive Regierung verteidigen und dabei über die Stränge schlagen?

227 Unterstützer hat die Petition bisher gefunden. Bei den digitalen Unterzeichnern ist natürlich ebenso wie bei der Petition an sich unklar, ob die Forderungen tatsächlich ernst oder von vornherein nur scherzhaft gemeint sind. Sollte sich Ubisoft dazu entschließen, die Entwicklung trotz dieser Petition abzuschließen, soll Far Cry 5 nach aktuellem Stand am 27. Februar 2018 erscheinen.

