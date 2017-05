Far Cry 5: Spielt der neue Ableger im Wilden Westen? - Gerücht

Arbeitet das Entwicklerteam von Ubisoft derzeit an einem neuen Ableger der Far Cry-Reihe? Darüber spekuliert derzeit die Internetseite WCCFtech, die derzeit davon ausgeht, dass ein mögliches Far Cry 5 im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts spielen wird. Erst kürzlich wurden Informationen bekannt, dass Produzent Jeff Guillot (war bereits für den Trailer zu Far Cry: Primal verantwortlich) an einem Live-Action-Werbespot arbeitet, der für ein Videospiel im September erscheinen wird. Zunächst ging man davon aus, dass es sich dabei um einen Trailer zu Red Dead Redemption 2 handeln könnte.

Doch Branchen-Insider Jason Schreier (Kotaku) hat im NeoGAF-Forum indirekt bestätigt, dass dieses Video nicht für den Open-World-Titel von Rockstar Games bestimmt ist. Zudem hat das Team von Ubisoft bereits im Januar 2015 in einer Umfrage nach einem möglichen Setting für den nächsten Far Cry-Teil gefragt. Unter den Antwortmöglichkeiten befand sich unter anderem ein sogenannter Spaghettiwestern im 19. Jahrhundert. Ob die Gerüchte stimmen, werden wir spätestens zur E3 2017 im Juni erfahren, wenn Ubisoft die zukünftigen Spiele präsentiert.

Quelle: WCCFtech