Far Cry 3: Ubisoft teasert offenbar neues Spiel der Reihe an ​

Auf der Facebook-Seite von Ubisoft ist ein neues Bild aufgetaucht, welches Rook Island aus dem Actionspiel Far Cry 3 zeigt. Unterhalb der Insel ist ein Totenschädel zu sehen.

Was könnte dies bedeuten? Wird Ubisoft vielleicht auf der E3 ein neues Spiel aus der Far-Cry-Serie vorstellen? Warum hat man ausgerechnet Rook Island als Motiv gewählt? Eventuell hängt das neue Spiel - so denn eins angekündigt wird - mit Far Cry 3 zusammen. Vielleicht ist es ein Sequel oder Prequel. Oder es handelt sich um eine Remaster-Version des Shooters. Doch so alt ist das Spiel nun auch wieder nicht, allerdings erschien es nie für die aktuelle Konsolengeneration.

Ubisoft ist sich im Klaren darüber, dass Vaas Montenegro, der Bösewicht aus Far Cry 3, zu den beliebtesten Charakteren der Reihe gehört. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn wir ihn in einem weiteren Spiel erneut zu Gesicht bekämen. Außerdem wird Far Cry 3 von vielen Fans als der bisher beste Teil der Reihe angesehen.

Vielleicht erfahren wir ja zur E3, was Ubisoft uns mit dem Bild sagen will.

Quelle: DualShockers