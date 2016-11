Ab Mittwoch, den 9. November steht der humoristische Ego-Shooter Far Cry 3: Blood Dragon kostenlos für Mitglieder des Ubisoft Clubs zum Download bereit.

Wie Ubisoft auf der diesjährigen E3 ankündigte, stellt man im Rahmen des 30-jährigen Firmenjubiläums jeden Monat bis Ende des Jahres einen PC-Titel kostenlos als digitalen Download zur Verfügung. Im November ist das Far Cry 3: Blood Dragon. In dem Shooter, der sich alles andere als ernst nimmt, bekämpft ihr Stil der Actionfilme aus den 1980er-Jahren Bösewichte im VHS-Videostil und rettet so die Welt.

Im Spiel seid ihr Sergeant Rex Colt - halb Mann, halb Maschine - und Vollblut-Amerikaner. Der moderne Mark IV-Cyber-Commando will Rache an seinem ehemaligen Kommandanten und dessen Bataillon bösartiger Killer-Cyborgs nehmen. Michael Biehn, Actionfilm-Ikone der 80er-Jahre und bekannt durch Filme wie Terminator, Aliens und Abyss - Abgrund des Todes, leiht Rex Colt seine Stimme und lässt dabei viele lustige Sprüche ab.

Seid ihr Mitglied im Ubisoft Club, dann habt ihr ab dem 9. November 30 Tage lang Zeit, euch das Spiel kostenlos herunterzuladen.