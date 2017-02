Fallout Shelter: Launch-Trailer zum Release auf Windows 10 und Xbox One

08.02.2017 um 14:15 Uhr Nach dem Release von iOS und Android gibt es Fallout Shelter nun auch als Play-Anywhere-Titel für Windows 10 und Xbox One, was mit einem Trailer gefeiert wird. Ab sofort können Aufseher damit auch auf Xbox One und Windows 10 ihren Vault und eine Armee von Bewohnern beaufsichtigen. Durch Play Anywhere wird der Spielfortschritt zwischen Xbox One und Windows 10 synchronisiert und Spieler können nahtlos zwischen den Plattformen wechseln. Sie können also dort also weitermachen, wo sie aufgehört haben - mit sämtlichen Spielständen, Fortschritten und Erfolgen. Fallout Shelter wurde außerdem an den Xbox One Wireless Controller angepasst, damit Spieler das Leben in ihrem Vault direkt auf ihrem Fernseher erleben können.

