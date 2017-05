Fallout: New Vegas: Speedrunner schafft das RPG in 14 Minuten

Wer gerne Rollenspiele spielt, der tut dies unter anderem deswegen, weil es einfach extrem viel zu tun und zu erleben gibt. Die meist große Spielwelt will erkundet werden, viele Nebenquests locken mit tollen Geschichten und man möchte die seltenen Gegenstände finden und den Charakter auf die höchste Stufe bringen.

Speedrunner KungKobra jedoch will ein Spiel so schnell wie möglich durchspielen. Da er einen sogenannten Glitch, also eine Art Bug im Spiel ausnutzte, war es ihm möglich, das Endzeit-RPG-Schwergewicht Fallout: New Vegas von Obsidian Entertainment innerhalb von nur 14 Minuten durchzuspielen!

Indem er das Spiel neu lud, den PipBoy mitten in der Animation herausholte und dann TAB drückte, konnte er durch die Spielwelt fliegen. Dann musste er nur noch einen exakten Weg planen, genau wissen, auf welche Attribute er Punkte verteilen musste und sicherstellen, dass er nicht starb.

Im Video zeigt KungKobra, wie er auf diese Weise Fallout: New Vegas in nur 13 Minuten und 45 Sekunden durchspielen konnte.

Quelle: VG247