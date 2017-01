Fallout: New Vegas könnte einen Nachfolger bekommen - Teil 2 soll wieder von Entwickler Obsidian Entertainment stammen, ein Release-Zeitraum und Details werden für die E3 2017 erwartet, vermutlich im Rahmen der Bethesda-Pressekonferenz. So jedenfalls beschreibt es eine Quelle der Webseite fraghero.com, die anonym bleiben möchte. Angeblich habe dieselbe Person vor dem Fallout: New Vegas 2-Leak schon sehr verlässliche Informationen zum Release von Red Dead Redemption 2 und The Last of Us 2 mit den Redakteuren geteilt.

Bereits zuvor waren Gerüchte um ein neues Fallout-Projekt mit New-Orleans-Szenario aufgekommen; handfeste Informationen dazu gibt es aber auch bei fraghero.com nicht. Erst vor kurzem hatte Rollenspiel-Entwickler Obsidian das Geheimnis um ihr Projekt Louisiana aufgelöst: Es handelte sich dabei um Pillars of Eternity 2. Ob das Studio nebenbei auch noch an einem neuen Fallout schraubt, während Bethesda mutmaßlich mit The Elder Scrolls 6 beschäftigt ist? Oder müssen wir bis zum Release von Fallout 5 warten, um mehr Endzeit-Stimmung mit Vault Boy & Co. zu erleben? Die nächsten Monate dürften es zeigen.

Quelle: fraghero.com