Dass Bethesda an einer Virtual-Reality-Version des beliebten Open-World-Rollenspiels Fallout 4 arbeitet, ist schon seit Langem bekannt. Und wie es aussieht, soll es in diesem Jahr auch endlich etwas davon zu sehen geben, genauer gesagt auf der im Sommer anstehenden E3 2017, wo das Spiel in VR spielbar sein soll. Das hat Pete Hines von Bethesda gegenüber Hip Hop Gamer verkündet, in einem Video, das ihr unter diesen Zeilen sehen könnt. Hines selbst spiele aufgrund Reisekrankheit nicht allzu viel VR, habe aber tolle Dinge von Fallout-4-Chefentwickler Todd Howard gehört.

Und mit Superlativen soll der sich wahrlich nicht zurückgehalten haben: "Fallout 4 VR ist das Unfassbarste, das du je in deinem Leben gesehen hast", soll Howard gesagt haben. "Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie realistisch das alles in VR aussieht, überall, wo man seinen Kopf hindreht. Es wird dich umhauen. Es ist das Verrückteste, das du je gesehen hast." Hines selbst hatte zum Thema VR nur so viel zu sagen, dass er durchaus davon ausgehe, dass die Technik in ihrer Popularität noch enorm steigen werde, traditionelles Spielen werde sie aber seiner Meinung nach nicht ersetzen.

Fallout 4 für Virtual Reality soll irgendwann im Jahr 2017 für die VR-Brille HTC Vive erscheinen - ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht dabei noch aus. Ob die VR-Fassung des Rollenspiels letztendlich auch für andere Brillen wie die Oculus Rift kommen wird, ist ebenfalls unklar. Für Neuigkeiten rund um Fallout 4 haltet Ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Gamerant