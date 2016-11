Fallout 4: ​Update 1.8 mit PS4-Modsupport steht kurz bevor

Schon seit Monaten genießen Xbox-One-Spieler vollumfänglichen Modsupport für Fallout 4 - nun sieht es so aus, dass endlich auch PlayStation-4-Spieler in den (deutlich eingeschränkteren) Genuss von Fan-kreierten Inhalten in Bethesdas Wasteland kommen dürfen - zumindest kann es jeden Moment so weit sein. Über seine Seite verkündete Bethesda, dass das Creation Kit von Fallout 4 bereits einem entsprechendem Update unterzogen wurde. Das auf dem PC bereits veröffentlichte Update 1.8 wird die PS4 dann möglicherweise bald mit dem lange herbeigesehnten Modsupport versorgen - für die Konsolenfassungen befindet sich der Patch derzeit wohl noch in der Zertifizierungsphase.

Die Änderungen von Fallout-Patch 1.8 in der Übersicht:

Behoben: Ein Problem, dass einige Soundeffekte nicht fortbestanden, während ein Areal neu geladen wurde

Behoben: Ein gelegentlich vorkommender Absturz beim Verlassen des Hauptmenüs und dem Versuch, ein neues Spiel zu starten

Behoben: Ein Platzproblem in Mod-Suchanfragen

Work-in-Progress-Mods können künftig nicht mehr bewertet werden und fertige Mods erst, nachdem sie heruntergeladen wurden

Die Anzahl der angezeigten Modifikationen im Mod-Browser wurde verdoppelt

Behoben: Ein seltener Absturz, der bei Mods mit ungewöhnlicher Datenstruktur auftauchte

Behoben: Ein Problem, dass die Kategorien Bibliothek und/oder Favorisierte Mods in gewissen Situationen nicht korrekt angezeigt wurden

Behoben: Ein Problem, dass einige Modbilder beim schnellen Durchscrollen nicht richtig geladen wurden

Behoben: Ein Sentry Bot mit Dual Gatling Laser-Waffen wird den Ton nicht mehr zum Stocken bringen



Eine Übersicht erster Fallout-4-Modifikationen für die PlayStation 4 findet ihr bereits in Bethesdas Datenbank - die enorme Größe der entsprechenden Xbox-Sparte wird die PS4-Sektion aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht erreichen, da Modifikationen auf der PS4 strengen Regularien durch Sony unterliegen. Für weitere Informationen rund um Fallout 4 haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

