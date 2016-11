Fallout 4 in VR: Umsetzung immer noch geplant

Schon im Sommer dieses Jahres hatte Bethesda verlauten lassen, an einer Virtual-Reality-Umsetzung von Fallout 4 für die HTC Vive zu arbeiten - im Interview mit der Seite Glixel hat Game Director und Produzent Todd Howard nun bestätigt, dass das Projekt nicht eingeschlafen ist, und das Unternehmen noch immer eine VR-Version von Fallout 4 sehen möchte. Howard antwortet auf die Frage, ob das Team wirklich das komplette Fallout 4 in VR umsetzen möchte: "Das tun wir definitiv", so Howard, der weiter ausführte: "Darum geht es doch bei VR. Es geht darum, in einer großen, virtuellen Welt zu sein. Die Kernerfahrung, nämlich das Headset aufzusetzen und mitten in der Welt von Fallout zu stehen und hingehen zu können, wo man möchte, das alleine ist schon so cool, wie man es sich nur erhoffen kann. Als wir das erreicht hatten, sagten wir uns: 'Okay, wir müssen sehen, wohin das führt.'"

Dabei ging der führende Bethesda-Mitarbeiter auch auf die Frage ein, ob der VR-Markt nicht noch etwas zu nischig, und damit nicht lohnenswert genug für solch ein aufwendiges Unterfangen sei: "Wir sorgen uns nicht um den Markt oder wie viel wir verkaufen werden. Das wird sich alles von alleine regeln. Wir haben hier die Gelegenheit, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Wir machen lieber so etwas, als eine andere Mini-Erfahrung zu kreieren. Ich denke nicht, dass es das ist, was die Leute von uns wollen", so Howard. Wann wir mit einer VR-Version von Fallout 4 rechnen können, und ob es alleinig bei der HTC Vive bleibt, ist unklar. Für kommende Informationen dahin gehend und mehr rund um Fallout 4 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Glixel via PC Gamer