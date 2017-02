Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines hält Fallout 4 für das erfolgreichste Spiel, "das wir in unserer Firmengeschichte jemals veröffentlicht haben." Der Erfolg übertrumpfe sogar noch The Elder Scrolls 5: Skyrim. Doch wie misst Pete Hines den Erfolg von Bethesdas Spielen? Geht es um Verkaufszahlen? Wertungen? In beiden Kategorien liegt Skyrim vor Fallout 4 und nicht anders herum. Schließlich erschien Skyrim bereits im Jahr 2011 - bis November 2016 hatte es sich schon mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Der Metacritic-Schnitt für Fallout 4 liegt derweil satte zehn Wertungspunkte niedriger als jener von Skyrim.

Doch Moment, wahrscheinlich redet Hines beim Interview im Kinda Funny Gamecast über den Fallout 4-Launch. Und tatsächlich, zum Release Ende 2015 lieferte Bethesda die mächtige Zahl von zwölf Millionen Exemplaren an die Händler aus. Allerdings liegen bis heute keine offiziellen Verkaufszahlen vor. Die PC-Version befindet sich laut Steamspy auf über vier Millionen Steam-Accounts, bei derselben Zählweise kommt Skyrim auf 11,5 Millionen - mit dem Special Edition-Remaster sind es sogar weit über 17 Millionen verkaufte Exemplare am PC.

Derzeit herrscht großes Rätselraten darüber, was Bethesda Game Studios, die RPG-Entwickler im Publisher-Firmenimperium, als nächstes machen. Neben The Elder Scrolls 6 sind auch drei geheime Spiele im Gespräch. Mehr dazu und zu weiteren 2017-Ankündigungen gibt's in unserem Video: