Fallout 4 ​wird durch neue Mod zum Horror-Abenteuer

Die Hobby-Entwickler l00ping und TreyM haben in diesem Monat eine besondere Mod für Fallout 4 veröffentlicht. Durch "Pilgrim - Dread the Commonwealth" wird aus dem Open-World-Spiel von Bethesda ein atmosphärisches Horror-Abenteuer. Die Mod überarbeitet verschiedene Bereiche des Spiels komplett. Dazu gehören das Wetter, Sounds sowie die Belichtung der Umgebung, um eine gräuliche Atmosphäre zu erzeugen.

Zudem wurde ein neuer Soundtrack hinzugefügt, der sich dynamisch an die Spielsituation anpasst und damit für ein besseres Horror-Erlebnis sorgen soll. Zur Veröffentlichung von "Pilgrim - Dread the Commonwealth" haben die beiden Entwickler einen Trailer zur Verfügung gestellt, der einen Einblick in die Atmosphäre der Fallout-4-Mod gibt.



Pilgrim - Dread the Commonwealth für Fallout 4 kann ab sofort über die Internetseite "Nexusmods" kostenlos heruntergeladen werden. Eine ausführliche Anleitung für die Installation der Mod findet Ihr dort ebenfalls. Damit die Erweiterung problemlos läuft, müssen andere Wetter-Mods deaktiviert sein. Weitere Meldungen und Videos zu Fallout 4 gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamer