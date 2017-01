Seit dem Release von Fallout 4 im November 2015 arbeiten fleißige Hobby-Entwickler an verschiedenen Mods für das Rollenspiel, die sie anschließend kostenlos für alle Spieler zur Verfügung stellen. Während man zunächst ausschließlich in der PC-Version von Fallout 4 verschiedene Mods verwenden konnte, hat das Entwicklerteam von Bethesda in der Vergangenheit zudem an einer Mod-Unterstützung für Xbox One und PlayStation 4 (begrenzte Auswahl) gearbeitet. In mehrwöchiger Entwicklung hat der Hobby-Entwickler "Matt3D" an einer neue Mod gearbeitet, die den riesigen Roboter aus dem Film "Der Gigant aus dem All" in das Rollenspiel bringt.

Der aus dem Spiel bekannte Roboter Liberty Prime wurde dabei einfach mit dem Giganten aus dem Film ausgetauscht. Zur Veröffentlichung der Mod wurde zudem ein Video hochgeladen, dass den Roboter in zerstörerischer Aktion zeigt. Das entsprechende Video könnt Ihr euch hier ansehen.



Die Mod mit dem Namen "The Iron Giant" kann ab sofort kostenfrei über die Webseite Nexusmods.com heruntergeladen werden. Weitere Meldungen und Videos zu Fallout 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.