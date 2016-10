Fallout 4 & Skyrim: Diese Mods werden auf PlayStation 4 funktionieren

In der vergangenen Woche hat Publisher Bethesda bekannt gegeben, dass es eine Einigung mit Sony gegeben hat und Mod-Support für Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition demnächst verfügbar sein wird. Während Skyrim bereits ab dem Release am 28. Oktober 2016 mit Mods ausgerüstet werden kann, müssen Spieler von Fallout 4 noch ein wenig warten. Zuletzt hatte Sony die Unterstützung von Mods auf PlayStation 4 grundsätzlich abgelehnt.

Allerdings gibt es weiterhin einen kleinen Haken. Alle Mods, die von Sonys Konsole unterstützt werden, dürfen keine neuen Inhalte in das entsprechende Spiel laden und müssen den Content nutzen, der bereits standardmäßig in Fallout 4 oder Skyrim enthalten ist. Die Versionen für Xbox One und den PC unterstützen auch neue und von der Community erstellte Inhalte. Damit wird die große Auswahl an Mods für die beiden Titel auf PlayStation 4 ein wenig eingeschränkt. Trotzdem wird es weiterhin einige Modifikationen geben, die PS4-Spieler verwenden dürfen. Die Internetseite GamesRadar hat einige Beispiele für Fallout 4 herausgesucht:

Cheat terminal - Diese Mod erlaubt dem Spieler klassische Cheats wie unendliche Munition, Unbesiegbarkeit oder den manuellen Wechsel des Wetters.

- Diese Mod erlaubt dem Spieler klassische Cheats wie unendliche Munition, Unbesiegbarkeit oder den manuellen Wechsel des Wetters. Everyone's best friend - Mit dieser Mod muss man nicht mehr zwischen Dogmeat und den menschenähnlichen Verbündeten in Fallout 4 wählen. Der Spieler kann hiermit einfach Dogmeat und einen weiteren Begleiter nach Wahl mitnehmen.

- Mit dieser Mod muss man nicht mehr zwischen Dogmeat und den menschenähnlichen Verbündeten in Fallout 4 wählen. Der Spieler kann hiermit einfach Dogmeat und einen weiteren Begleiter nach Wahl mitnehmen. Unlimited Crafting Supplies Container - Alle Materialien, die ihr für euer Abenteuer braucht, werden mit dieser Mod in einem Container nahe eures Vaults aufbewahrt.

- Alle Materialien, die ihr für euer Abenteuer braucht, werden mit dieser Mod in einem Container nahe eures Vaults aufbewahrt. Apply Legendary Effects To Guns - Diese Mod erlaubt dem Spieler legendäre Effekte nach Wahl zu Waffen hinzuzufügen.

- Diese Mod erlaubt dem Spieler legendäre Effekte nach Wahl zu Waffen hinzuzufügen. Unlimited Building - Eine Mod, die dem Spieler alle Freiheiten beim Bauen gibt.

Quelle: GamesRadar