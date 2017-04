Fallout 4: Modder baut New Vegas in die Spielwelt von Fallout 4

Wie würde Fallout: New Vegas wohl in der Engine von Fallout 4 aussehen? Diese Frage hat sich der Modder "Sir_Bumfrey_Diggles" gestellt und sich gemeinsam mit seinen Kollegen an die Arbeit gemacht. Demnach dürfen sich Spieler demnächst auf eine Mod freuen, die einige Elemente aus New Vegas in den aktuellen Ableger portiert. Der Modder ist derzeit mit der Entwicklung der Gebäude beschäftigt, wie es im Reddit-Forum heißt.

"Ich muss alle Gebäude von Grund auf neu erstellen, aber die gute Sache an New Vegas ist, dass viele Gebäude exakte Kopien anderer Gebäude sind. Je mehr ich von der Welt baue, desto schneller werde ich. Die Texturen sind definitiv etwas anders. Ich habe aber Texturen gefunden, die grob die von New Vegas ersetzen können, aber nicht alle werden perfekt sein.", schreibt Sir_Bumfrey auf Reddit.

Das Ziel der Mod ist jedoch nicht Fallout: New Vegas in Fallout 4 vollständig nachzubilden. Die Location soll als Grundlage für weitere Modifikationen dienen. Seine Freunde arbeiten derzeit bereits an verschiedenen Quests, die im Gebiet von New Vegas angenommen werden können. Sobald die Map abgeschlossen ist, wird Sir_Bumfrey die Daten für alle Modder zur Verfügung stellen. Auf Imgur hat das Team bereits einige Bilder veröffentlicht.



Mehr Bilder sind in diesem Imgur-Album zu finden. Weitere Meldungen und Videos zu Fallout 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku