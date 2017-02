In der vergangenen Woche veröffentlichte Publisher Bethesda neue Updates für die Konsolen-Versionen von Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition, die viele verschiedene Veränderungen mit sich brachten. Unter anderem durften sich Besitzer einer PlayStation 4 Pro über eine verbesserte Auflösung und Optik für Fallout 4 freuen. Allerdings wurden nicht alle Änderungen in den Patch Notes genannt, denn der Mod-Support der beiden Titel wurde ein wenig eingeschränkt.

So können derzeit nur maximal 150 (Xbox One) oder 100 (PlayStation 4) Mods gleichzeitig im laufenden Spiel aktiv genutzt werden. Da es hierbei lediglich um aktive Mods geht, können zumindest weiterhin beliebig viele Erweiterungen installiert werden. Ein Sprecher von Bethesda hat sich im offiziellen Forum zur bislang nicht offiziell angekündigten Veränderung geäußert: "Die Mod-Limitierung, die in dieser Woche in Fallout 4 und Skyrim Special Edition implementiert wurde, haben wir auf Basis interner Tests für die Stabilität der Spiele eingebaut. Mit dem neuen Limit werden einige Spieler nicht mehr das Speicher-Limit für Mods erreichen, aber der zusätzliche Speicher erlaubt nun größere Mods innerhalb der Begrenzung. Das ist derzeit nur ein erster Ansatz und könnte in Zukunft angepasst werden."

Quelle: GameSpot