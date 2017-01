Fallout 4: Fan lädt mit Überlebenshandbuch zu eigener Hochzeit ein

Die Leidenschaft für Computer- und Videospiele treibt bisweilen seltsame Blüten. Ein augenscheinlich großer Fallout-Fan hat sich für seine geplante Hochzeitsfeier von Bethesdas Endzeit-Rollenspielreihe inspirieren lassen. Die komplette Hochzeit thematisch vor dem Hintergrund stattfinden zu lassen, war ihm - und womöglich seiner zukünftigen Ehefrau - dann doch zu viel des Guten. Aber die entsprechenden Einladungen versprühen den Fallout-typischen Flair. Der Bräutigam ließ die die Einladungen nämlich im Stil des Überlebenshandbuchs fürs Ödland drucken. Darin ist ausgeführt, worauf sich die Gäste im Fall ihrer Anwesenheit an dem Event einlassen. Wie seine Gäste auf das Handbuch reagierten, hat er nicht übermittelt.

Die Idee kommt bei anderen Spielern jedoch wenig überraschend gut an - auf Reddit gibt's für die doch ungewöhnlichen Hochzeitseinladungen reichlich Lob. Ein Nutzer witzelt "Hochzeiten. Hochzeiten bleiben immer gleich..." - eine Anlehnung an den Fallout-Markensatz "Krieg. Krieg bleibt immer gleich." Bethesda hat diese kuriosen Geschichte nicht kommentiert, aber der künftige Ehemann dürfte sich der Anerkennung der Entwickler gewiss sein. Die Fan-Liebe für Fallout hat in der Vergangenheit schon Schlagzeilen gesorgt. Im Juni 2015 schickte ein Spieler ein Paket mit über 2.000 Kronkorken an Bethesda und bat im Gegenzug um ein Exemplar von Fallout 4. Bethesda ging am Ende darauf ein, stellte jedoch klar, dass Nachahmer mit keiner Belohnung rechnen dürfen. Weitere Neuigkeiten zu Fallout 4 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.