Fallout 4: Cosplayer sorgt für Großeinsatz der Polizei

Eigentlich wollte er nur seinem harmlosen Hobby nachgehen und hat sich als ein Charakter aus Fallout verkleidet, doch sein Vorhaben ging gewaltig schief. Ein Mann in der kanadischen Stadt Grande Prarie wurde dabei gesichtet, wie er eine Gasmaske auf dem Kopf und eine Fahne mit der Aufschrift "New California Republic" in der Hand trug. Darüber hinaus war der Cosplayer mit einem langen Mantel, einer Rüstung sowie einem Munitionsgürtel ausgestattet. Kurz vor 17 Uhr Ortszeit erhielt die örtliche Polizei einen Anruf besorgter Bürger, die berichteten, dass der Mann eine Bombe auf dem Rücken trage.

Mit einem Großaufgebot rückten die Beamten aus und umstellten den Laden, in den der vermeintliche Terrorist inzwischen eingekehrt war. Fotos zeigen die Polizisten, wie sie das Geschäft mit großkalibrigen Waffen sicherten. Es gelang recht schnell, die Mitarbeiter zu evakuieren und Kontakt zum vermeintlichen Bombenleger herzustellen. Recht schnell konnte die Lage entschärft werden, denn der Cosplayer wurde gebeten, das Geschäft durch die Hintertür zu verlassen, was er auch anstandslos machte. Durch das darauf folgende Gespräch stellte sich heraus, dass der vermeintliche Terrorist ein Cosplayer war, der in eine Schneiderei ging, um sein Kostüm anpassen zu lassen. Keine Gefahr für die Allgemeinheit also.

Bei den "Bomben" auf seinem Rücken handelte es sich bloß um Pringles-Packungen, die silber gefärbt wurden. Weitere Fotos zeigen die Polizeikräfte, wie sie nach der Auflösung des Falles genüsslich lachen. "Wir müssen davon ausgehen, dass alles echt ist, bis das Gegenteil bewiesen wurde", so der RCMP-Captain Shawn Graham. "Es gibt gewisse Zeiten und Orte für Cosplays", fügte er hinzu und wies darauf hin, dass Kostüme auf einer Convention und ähnlichen Events legitim seien. "Damit aber durch die Innenstand zu spazieren ... das könnte vielleicht nicht der richtige Ort dafür sein."

Quelle: CBC/Radio-Canada