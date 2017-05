Fallout 4: Alien Blaster als Replika für 400 US-Dollar vorbestellbar

Der amerikanische Hersteller Triforce ist auf hochwertige und offiziell lizenzierte Replikas rund um Games spezialisiert. Fans von Fallout 4 können nun eine 1:1-Replika eines Alien Blasters vorbestellen, der innerhalb des Spiels nahe der UFO-Absturzstelle in der Nähe von Oberland Station gefunden werden kann. Der Blaster kostet 399 Dollar, wobei Interessenten 100 Dollar als Anzahlung entrichten müssen, wenn sie den Blaster vorbestellen wollen. Dies soll - wie man sich denken kann - dafür sorgen, dass eine passende Anzahl an Replikas hergestellt werden kann. Der Alien Blaster soll acht Pounds schwer sein, was umgerechnet etwa 3,6 Kilogramm entspricht.

Triforce Replika Alien Blaster aus Fallout 4 für 399 Dollar Quelle: projecttriforce.com Die Länge der Blaster-Replika wird etwa 35,6 Zentimeter betragen. Sie wird handgefertigt und handbemalt, zudem bietet sie LED-Effekte. Die Auslieferung plant Triforce für das erste Quartal 2018. Auch Fans anderer Spiele können bei Triforce fündig werden, wenn sie das nötige Kleingeld parat haben. Zum Open World-Shooter Ghost Recon: Wildlands gibt es beispielsweise eine Nomad Statue, Anhänger von Mass Effect 3 können für knappe 950 Dollar eine Replika eines Geth Pulse-Gewehres ordern. Und wer auf den düsteren Superhelden Batman steht, kann diese im Rahmen von Arkham Asylum: Origins lizenzierte büstenartige Replika erwerben. Viele Produkte zum Beispiel zu Gears of War oder Darksiders II sind auch bereits ausverkauft, wie ihr auf der Übersichtsseite erkennen könnt.