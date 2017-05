Die junge Lucinda muss nach einigen rätselhaften Vorfällen die Schule wechseln. Jemand hat ihr einen Mord angehängt, mit denen sie rein gar nichts zu tun hat. Auf der Sword-and-Cross-Academy für straffällige Jugendliche hat sie es nicht leicht. Der mysteriöse Daniel Grigori scheint sie von Beginn an zu hassen, will ihr aber nicht sagen, warum. Trotzdem ist sie sich sicher, ihm schon einmal begegnet zu sein.

Zusätzlich dazu leidet Luce seit ihrer Kindheit unter Wahnvorstellungen, die trotz Medikamenten einfach nicht besser werden. Was steckt nur hinter all diesen Geheimnissen? Die Lösungs ist furchtbarer und allumfassender, als Luce es sich je zu träumen gewagt hätte. Engel spielen darin eine Rolle, ein Fluch, eine Liebe und ein Kampf so alt wie die Zeit selbst.

Die Verfilmung des ersten Teils der "Engels"-Reihe von Lauren Kate hat nun endlich einen deutschen Trailer.Ab dem 13. Juli schweben die Engel in "Fallen - Engelsnacht" auch über deutsche Kinoleinwände.