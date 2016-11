Facebook: Messenger-App erhält Retro-Spiele-Sammlung

Facebook veröffentlichte in den vergangenen Stunden ein neues Update für die Messenger-App des Sozialen Netzwerks. Damit werden insgesamt 17 verschiedene Spiele-Klassiker in einer Retro-Sammlung für alle Nutzer hinzugefügt. Während der Patch bereits in den Vereinigten Staaten verfügbar ist, müssen Interessierte in Europa noch ein bisschen warten. Mithilfe von HTML5 können die Klassiker in einer verkleinerten Mobile-Variante auf dem Smartphone oder Tablet gespielt werden.

Innerhalb des Messengers können Spieler ihre Freunde herausfordern, den aufgestellten Highscore zu schlagen oder sich einfach nur über das Spiel unterhalten. Zum Launch von der "Facebook Messenger Instant Games" hat das Unternehmen einen passenden Trailer veröffentlicht.



In der Liste der Klassiker finden sich einige bekannte Retro-Titel. Dazu gehören unter anderem Pac-Man oder Galaga von Bandai Namco, Space Invaders und Puzzle Bobble von Taito oder Track & Field 100M von Konami. Im Folgenden findet Ihr die gesamte Liste mit allen 17 Spielen in einer Übersicht:

Pac-Man (Bandai Namco)

Galaga (Bandai Namco)

Arkanoid (Taito)

Space Invaders (Taito)

Track & Field 100M (Konami)

Words with Friends: Frenzy (Zynga)

Shuffle Cats Mini (King)

EverWing (Blackstorm)

Hex (FRVR)

Endless Lake (Spilgames)

Templar 2048 (Vonvon)

The Tribez: Puzzle Rush (Game Insight)

2020 Connect (Softgames)

Puzzle Bobble (Taito / Blackstorm)

Zookeeper (Kiteretsu)

Brick Pop (Gamee)

Wordalot Express (MAG Interactive)

Von Dominik Zwingmann

Autor