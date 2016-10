Facebook: Neue "Marketplace"-Funktion startet mit illegalen Angeboten

Facebook geht mit der neu eingeführten Funktion "Marketplace" in den direkten Konkurrenzkampf mit eBay Kleinanzeigen. Bereits über 450 Millionen Menschen sollen vor der Einführung das soziale Netzwerk als Handelsplattform genutzt haben. Dabei handelte es sich meist um private Gruppen für Personen aus einem bestimmten Stadtgebiet, in der dann verschiedene gebrauchte Dinge angeboten wurden. Nun möchte Facebook mit Marketplace die Erstellung solcher Kleinanzeigen vereinfachen. Nutzer können damit jetzt unter anderem nach speziellen Produkten suchen und die jeweiligen Ergebnisse nach Ort, Preis usw. filtern lassen. Die Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer wird dann klassisch über das Nachrichtensystem in Facebook abgewickelt.

Das Unternehmen startete Marketplace vorerst in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Voraussetzung für die Nutzung der neuen Funktion ist die Facebook-App für iOS oder Android sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. In den kommenden Monaten möchte Facebook dann auch eine Desktop-Version veröffentlichen und weiteren Ländern die Nutzung von Marketplace ermöglichen. Laut einem Bericht der BBC scheint der Start in den entsprechenden Ländern jedoch nicht so problemlos verlaufen zu sein. Einige Nutzer stellten teilweise illegale Angebote ins Netz und versuchten diese zu verkaufen. Dabei handelte es sich um Waffen, Drogen, Prostitution und Tiere. Facebook hat das Problem jedoch mittlerweile behoben und angemerkt, dass es sich dabei um einen technischen Fehler gehandelt habe.

Quelle: Facebook / BBC