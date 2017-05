Facebook muss Strafe an EU zahlen: Irreführende Aussagen zur WhatsApp-Übernahme

Nach einem mehrmonatigen Prozess ist die Kommission der Europäischen Union zum Schluss gekommen, das Facebook bei der Übernahme von WhatsApp im Jahre 2014 wissentlich falsche Angaben gegenüber offiziellen Stellen gemacht hat. Als Konsequenz muss der Social-Media-Konzern 110 Millionen Euro Strafe an die Europäische Union zahlen. Bei dem Fall ging es um die Behauptung von Facebook, dass es nicht in der Lage sei den Datenaustausch zwischen WhatsApp- und Facebook-Accounts verlässlich zu automatisieren.

Zwei Jahre nach der Übernahme kündigte das Unternehmen jedoch eine Aktualisierung der Nutzungsbedingungen an, die es vorsah die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern mit ihrem Facebook-Profil zu verknüpfen. Laut dem Urteil der Kommission habe Facebook diesbezüglich sowohl während des Übernahmeprozesses als auch nach der Beschwerde über zuvor genannte Änderung der Nutzungsbedingungen Falschaussagen getätigt.

"Die heutige Entscheidung sendet ein klares Signal an Unternehmen, dass sie sich an alle Aspekte der EU-Fusionsregeln zu halten haben, inklusive der Verpflichtung korrekte Informationen zu liefern. Die Kommission muss in der Lage sein, Entscheidungen auf der Basis von akkuraten Fakten über die Auswirkungen einer Fusion auf Mitbewerber zu treffen", sagte Kommissionsmitglied Margrethe Vestager. Schon während des Zusammenschlusses 2014 sei Mitarbeitern von Facebook bekannt gewesen, dass die Daten zwischen beiden Plattformen früher oder später verknüpft werden können.

Neben der EU sieht sich Facebook auch nationalen Maßnahmen gegen seine Privatsphäre-Politik ausgesetzt. So verdonnerte Frankreich den Konzern zu 150.000 Euro Strafe, weil der User nicht genügend Kontrolle über seine Daten habe. Auch in den Niederlanden laufe ein ähnliches Verfahren. "Wir haben seit unserer ersten Interaktion mit der Kommission in gutem Glauben gehandelt und wir strebten danach zu jeder Zeit akkurate Informationen zu liefern. Die Fehler in unserem Antrag von 2014 waren nicht beabsichtigt [...]. Die heutige Ankündigung beendet diese Angelegenheit", schreibt Facebook in einem Statement.

