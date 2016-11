Fable 4: ​Peter Molyneux an Entwicklung interessiert, ärgerte Microsoft mit Nippeln

Das Jahr 2016 sah die Schließung der traditionsreichen, britischen Lionhead Studios - ein Fable 4 konnte damit nie realisiert werden. Im Interview mit dem offiziellen Xbox-Magazin (via Gamesradar) hat der ehemalige Studioleiter Peter Molyneux über Fable 4 und seine Beziehung zu Microsoft gesprochen. "Es ist verrückt, dass Fable 4 nicht gemacht wird", so Molyneux. "Ich würde Fable 4 liebend gerne machen, und das Studio versuchte es auch. Man müsste allerdings das Original-Team wieder zusammenbringen." Apropos Original-Team: Im Interview sprach das Fable-Mastermind auch darüber, wie sein britisches Studio in der Zusammenarbeit mit Microsoft den Konzern mit seinem typisch britischen Humor auf die Palme brachte.

"Ich denke, es war der Sinn für Humor. Ihr wisst schon, der britische, politisch leicht inkorrekte Sinn für Humor, insbesondere in Fable, wo wir Prostituierte und gleichgeschlechtliche Ehen thematisierten. Microsoft war entsetzt und beschäftigt damit, die Nippel aller Frauen zu entfernen, nur, um Leuten nicht auf den Schlips zu treten", berichtet Molyneux. Auch Black & White sei schon voller anrüchiger Symboliken gewesen: "Die Dinge, die [Lionhead Designer] Mark Healy implementierte - wenn ihr Black & White spielt, könnte euch auffallen, dass alle Totems total phallisch wirken, da sind überall Penise." Dass Molyneux und sein Team gemeinsam weitere Microsoft-Spiele mit Geschlechtssymboliken infiltrieren werden können, ist unwahrscheinlich - im Mai berichteten ehemalige Mitarbeiter von Lionhead über das Ende des Studios und die möglichen Gründe für das Aus.

Quelle: Xbox: The Official Magazine via Gamesradar & Gamespot



Von Luis Kümmeler

Autor