FIFA Street: ​Neuer Ableger der Fußball-Reihe befindet sich angeblich in Arbeit

FIFA Street könnte zurückkehren. Denn während Motion-Capturing-Aufnahmen sendete der FIFA-Street-Spieler Steve Elias über Instagram eine Nachricht mit einem Bild, auf dem er mit einem Fußball zu sehen ist. Dabei stellte er die Frage, ob Fans gerne wieder ein neues FIFA Street sehen würden.

FIFA Street unterscheidet sich von der regulären Fußball-Serie von EA Sports dadurch, dass Hallen- und Straßenfußball gespielt wird. Hier finden die Matches also nicht in großen Stadien sind. Es handelt sich um ein mehr "bodenständiges" Sportspiel.

Ob sich aber wirklich ein neues FIFA Street in Arbeit befindet, ist aktuell unklar. Denn niemand weiß, von wann das gepostete Bild stammt. Ist es neu oder stammt es von den Motion-Capturing-Aufnahmen für den letzten Teil? Will EA nur generell nachfragen, ob Interesse besteht oder befindet sich wirklich ein neues FIFA Street für die aktuelle Konsolen-Generation und PC in Arbeit? Fans werden sich wohl bis zu einer offiziellen Ankündigung gedulden müssen, um mehr zu erfahren.

Quelle: Playfront