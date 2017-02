FIFA 18 erscheint für Nintendo Switch, wie Peter Moore von Electronic Arts in einem aktuellen Interview verrät. Bislang hatte der Videospiele-Publisher lediglich von einem "FIFA für Nintendo Switch" gesprochen. Dass ein Ableger aus der populären Fußballsimulationsreihe für Nintendo Switch erscheint, wurde auf dem Ankündigungsevent zur Konsole Mitte Januar 2017 bestätigt. Nach Angaben von Moore handelt es sich bei FIFA 18 für Switch um eine "spezielle Version". Was der Chief Competition Officer von EA damit konkret meint, lässt sich aufgrund fehlender Infos nur spekulieren. Möglich wäre es, dass Switch-Spieler eine Version erhalten, die speziell auf die Hybrid-Fähigkeiten der Konsole zugeschnitten ist.

Aufgrund der Hardware-Leistung der Nintendo Switch könnte sich FIFA 18 hinsichtlich der Technik allerdings an den Versionen für PlayStation 3 und Xbox 360 orientieren - entsprechende Gerüchte kursieren bereits seit der Ankündigung durch das Internet. Ob sich die jedoch bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Für die Switch-Umsetzung von FIFA 18 zeichnet das FIFA-Team in Vancouver verantwortlich. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Behaltet am besten unsere Themenseite zu FIFA 18 im Auge. Der Release von FIFA 18 wird für September erwartet - der Veröffentlichungsmonat für den jeweils aktuellen Teil der Fußballsimulation. Die Nintendo Switch kommt am 3. März auf den Markt. Eine Release-Liste für Nintendo Switch-Spiele findet ihr unter diesem Link.

