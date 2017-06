Mit FIFA 18 arbeitet Electronic Arts an seinem diesjährigen Ableger der populären Sportspielreihe. Für die neue FIFA-Ausgabe nehmen die beiden Kommentatoren Frank Buschmann und Wolff-Christoph erneut hinter den Mikrofonen Platz - wie bereits in den zuvor veröffentlichten Spielen. Die beiden - unter anderem von Sky - bekannten Kommentatoren bilden seit FIFA 16 das Sprecherduo im EA-Kicker.

Für FIFA 18 scheinen die Arbeiten an den Aufnahmen kurz vor dem Abschluss zu stehen, wie Fuss über seinen Facebook-Auftritt mitteilt: "Ooops we did it again. Heute letzter Aufnahmetag für FIFA 18. Es war mir ein Vergnügen, Frank Buschmann". Erste Hörproben gibt's in einem Video-Beitrag. Im Vordergrund stehen jedoch witzige Versprecher und Lachanfälle aus den Aufnahme-Sessions. Den Clip haben wir nachfolgend eingebunden.

Im Rahmen der E3 2017 gab Electronic Arts einen Release-Termin für FIFA 18 bekannt: Die Fußballsimulation soll am 29. September für PC und Konsolen auf den Markt kommen. Wie gut sich der EA-Kicker spielt, lest ihr in unserer großen Vorschau zu FIFA 18. Im Vorfeld der E3 2017 lud uns Electronic Arts in die Münchner Allianz Arena ein, um uns die Fußballsimulation ausführlich vorzustellen. Spieler freuen sich in diesem Jahr unter anderem auf die zweite Season des Story-Modus' The Journey. Viele weitere Infos und Hintergründe erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu FIFA 18.