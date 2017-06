FIFA 18: ​Trailer zu den FUT Icons - diese Legenden sind zum Release dabei

Electronic Arts stellt in einem neuen Trailer die FUT Icons in FIFA 18 vor. Im Rahmen der aktuell in Los Angeles stattfindenden E3 2017 kündigt der Publisher die Legenden für alle Plattformen an: Die speziellen Kicker für den beliebten Ultimate-Team-Modus lassen sich in FIFA 18 auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch sammeln. In den Jahren zuvor konnte mit den ehemaligen Superstars nur in den Xbox-Versionen von FIFA gekickt werden.

Zum Start des diesjährigen EA-Kickers sollen Legenden wie Pele, Diego Maradona, Lev Yashin und Thierry Henry als FUT Icons integriert sein. Weitere Spieler dürfte Electronic Arts in den nächsten Wochen bekanntgeben. FIFA 18 erscheint am 29. September weltweit - auf den oben erwähnten Plattformen.

Für die FUT Icons in FIFA 18 schnürt Electronic Arts eine eigene Edition, die sich bereits vorbestellen lässt. Die Icons-Version (89,99 Euro für PC, 99,99 Euro für Konsolen) enthält neben Cristiano Ronaldo (Real Madrid) auch den Legenden-Ronaldo (Brasilien) als Leihspieler für das Ultimate Team. Die Karten dürft ihr für fünf Partien einsetzen.

Enthalten sind ebenfalls acht Special-Edition-FUT-Trikots, ein dreitägiger Vorabzugang für die Vollversion von FIFA 18 sowie Team-der-Woche-Leihspieler-Sets. Welche Editionen für FIFA 18 außerdem geplant sind, erfahrt ihr in einer separaten Meldung. Auf unserer Themenseite zu FIFA 18 halten wir euch mit aktuellen News auf dem Laufenden. Lest in unserer Vorschau zu FIFA 18, was euch im neuen EA-Kicker erwartet.