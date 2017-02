FIFA 18: Trailer zeigt erstmals Spielszenen auf Nintendo Switch

Electronic Arts bringt FIFA 18 in einer "speziellen Version" für Nintendo Switch auf den Markt. Was das konkret bedeutet, lässt sich bislang nur spekulieren - exakte Details verschweigt der Hersteller bislang. Denkbar wäre es, dass Switch-Spieler eine Version erhalten, die speziell auf die Hybrid-Fähigkeiten der Konsole zugeschnitten ist.

Aufgrund der Hardware-Leistung der Nintendo Switch könnte sich FIFA 18 hinsichtlich der Technik allerdings an den Versionen für PlayStation 3 und Xbox 360 orientieren - entsprechende Gerüchte kursieren bereits seit der Ankündigung durch das Internet. Einen Eindruck von den technischen Fähigkeiten von FIFA 18 erhalten Spieler nun in einem jüngst von Nintendo veröffentlichten Trailer zur Switch. Das nachfolgend angehängte Video wirbt prominent für den neuen EA-Kicker, der vermutlich im September 2017 auf den Markt kommt.

Allerdings weist Nintendo im Trailer darauf hin, dass sich das Spiel "noch in Entwicklung" befindet. Daher bleibt abzuwarten, inwiefern die im Video zu sehende Grafik dem finalen Spiel entspricht. Für die Switch-Umsetzung von FIFA 18 zeichnet das FIFA-Team in Vancouver verantwortlich, das auch an Versionen für PC, PlayStation 4, Xbox One und Co. arbeitet. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu FIFA 18. Den neuen Trailer haben wir nachfolgend eingebunden.