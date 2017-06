FIFA 18: Trailer-Premiere am 5. Juni - Gameplay & Release-Termin?

FIFA 18 - was ist neu, wie sieht's aus? Erste Antworten auf diese Fragen gibt es bereits am Pfingstmontag. Am 5. Juni soll FIFA 18 erstmals gezeigt werden. Dabei handelt es sich zwar lediglich um einen "First Look"-Teaser und entsprechend voraussichtlich nicht um eine ausgewachsene Premiere - trotzdem dürften Spielgrafik und erste Gameplay-Neuerungen gezeigt werden. Mehr gibt's dann im Rahmen der EA-Pressekonferenz auf der E3 2017.





Eine Uhrzeit für die Gameplay-Premiere von FIFA 18 am 5. Juni nennen die Entwickler nicht - es ist jedoch davon auszugehen, dass der "First Look" auf FIFA 18 nach Mitteleuropäischer Sommerzeit nachmittags stattfindet. Dann klärt sich womöglich auch bereits, ob am angeblichen FIFA-18-Exklusivdeal mit Sony etwas dran ist - oder wie sich die Switch-Version von FIFA 18 vom "großen Spiel" unterscheidet.

FIFA 17 brachte der Serie unter anderem eine neue Engine - die Fußballsimulation nutzte erstmals die Frostbite-Technik von DICE als Grafikmotor. Außerdem kam mit The Journey ein Story-Modus hinzu. Ein solcher soll auch in FIFA 18 wieder mit dabei sein. Details zu den Inhalten der neuen Story-Kampagne gab es im Vorfeld allerdings nicht. Mehr Informationen zum aktuellen Teil der Reihe gibt's in unserem Test zu FIFA 17.