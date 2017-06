FIFA 18 für Nintendo Switch: Diese Spielmodi sind dabei - Release bekannt

Electronic Arts stellt FIFA 18 für Nintendo Switch vor. Dass Spieler auf der aktuellen Nintendo-Konsole eine "spezielle Version" des EA-Kickers erhalten, dahingehend hatte sich der Publisher in der Vergangenheit bereits mehrmals geäußert. Anlässlich der E3 2017 stellt das Unternehmen nun konkretere Details zum Switch-Ableger vor. Dabei verspricht Electronic Arts das umfangreichste FIFA, das es jemals auf einem Handgeld gegeben habe. Entsprechend stehen bei FIFA 18 die mobilen Fähigkeiten der aktuellen Nintendo-Konsole im Vordergrund - als Hybrid-Gerät kann sie sowohl daheim am Fernseher als auch unterwegs als Handheld genutzt werden.

FIFA 18 für Nintendo Switch enthält Spielmodi wie Karrieremodus, Anstoß und Lokale Saisons. Das beliebte Sammelkartenspiel FIFA Ultimate Team ist ebenfalls an Bord. EA dazu: "Ultimate Team-Fans können sich auf Features wie Squad Building Challenges, Online- und Offline-Saisons, Turniere und FUT-Draft freuen. Hinzu kommen Live-Kampagnen, die sich am echten Fußball-Geschehen orientieren, der Transfermarkt und weitere Ultimate Team-Features, die noch bekanntgegeben werden." Auf den Story-Modus The Journey müssen Switch-Besitzer allerdings verzichten - den gibt es nur auf PC, PS4 und Xbox One.

Die verschiedenen Switch-Steuerungsoptionen - Joy-Con, Pro-Controller - unterstützt FIFA 18 freilich ebenfalls. Neben den Steuerungs- sowie Gameplay-Features und FIFA Ultimate Team-Modus können Switch-Besitzer außerdem auf zwei Konsolen in Lokalen Saisons antreten und den neuen Switch-Anstoß-Modus mit individuell anpassbaren Hausregeln wie Zufallsteams, King of the Hill oder Hin-/Rückspiel nutzen. Weitere Modi wie Karriere, Online-Saisons, Turniere, Frauen-Länderspiele und Skill-Challenges sind ebenfalls auf Switch vertreten. Ob es auch die Icons - die Legenden-Kicker - in den Switch-Ableger von FIFA 18 schaffen, ist nicht bekannt.

Zur Technik äußerte sich EA nur kurz und knapp. FIFA 18 ermöglicht eine Auflösung von 1080p im Dock-Modus und 720p im Handheld-Betrieb. "Die physikbasierten Spieler-Renderings stellen die Fußball-Stars realitätsnah dar, während die 3D-Spielumgebungen das Spielfeld zum Leben erwecken", verspricht EA. Dabei kommt höchstwahrscheinlich die aus den vorjährigen FIFA-Ablegern bekannte Ignite Engine zum Einsatz. Die Frostbite Engine bleibt den FIFA-18-Versionen für PC, PS4 und Xbox One vorenthalten. Der EA-Kicker erscheint auf allen Plattformen am 29. September 2017. In unserer großen FIFA 18-Vorschau zur E3 2017 erfahrt ihr, wie gut sich die Fußballsimulation spielt.