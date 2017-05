FIFA 18 ​Release: Wann erscheint die Fußballsimulation?

Electronic Arts äußert sich zum Release von FIFA 18. Im Rahmen des Finanzberichts vom 9. Mai kündigt das Unternehmen an, dass die diesjährige Fußballsimulation im zweiten Quartal des Geschäftsjahres erscheint. Damit bestätigt der Publisher, dass sich an der Release-Politik bei FIFA 18 nichts ändert. Wie auch die Vorgänger dürfte der für dieses Jahr geplante Kicker im September erscheinen. Während FIFA 16 am 24. September 2015 auf den Markt kam, veröffentlichte EA FIFA 17 am 29. September 2016. Der Release von FIFA 18 ist daher ebenfalls gegen Ende September zu erwarten.

Die Fußballsimulation soll für PC und Konsolen auf den Markt kommen. Neben Versionen für PS4, Xbox One und Co. arbeitet Electronic Arts auch an einer Fassung für die Nintendo Switch. Zuletzt hatte EA immer wieder betont, dass es sich dabei um eine "spezielle Version" handelt. Konkrete Details sind bislang aber nicht bekannt. Aufgrund der Hardware-Leistung der Nintendo Switch wird vermutet, dass sich FIFA 18 hinsichtlich der Technik an den Last-Gen-Versionen für PlayStation 3 und Xbox 360 orientiert.

FIFA 18 soll im zweiten Quartal auf den Markt kommen. Quelle: EA Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zu FIFA 18. Als Ankündigungszeitpunkt wählt Electronic Arts den EA Play-Event zur E3 2017. Die Veranstaltung findet vom 10. bis 12. Juni in Los Angeles statt - also kurz vor Beginn der großen Spielemesse. Dann dürfte auch feststehen, mit welchen Features FIFA in diesem Jahr punkten will. Vermutlich erweitert Electronic Arts die beliebte Ultimate-Team-Variante um neue Features und schraubt weiter am Karriere-Part.

FIFA 18: The Journey Season 2 schon bestätigt

Fest steht: Electronic Arts baut für FIFA 18 den im Vorgänger eingeführten Story-Modus "The Journey" weiter aus. Spieler dürfen sich laut CEO Andrew Wilson auf neue Charaktere und Geschichten freuen. Mehr als zwölf Millionen Spieler haben die Story von The Journey in FIFA 17 bereits erlebt - insgesamt verzeichnet FIFA 17 weltweit über 21 Millionen Spieler. Im Story-Modus schlüpft ihr in die Rolle des aufstrebenden Fußballers Alex Hunter, der sich einen Namen in der englischen Premier League machen möchte. Ob auch in der zweiten Saison von The Journey für FIFA 18 nur die englische Liga zur Auswahl steht, lässt sich aufgrund fehlender Infos bislang nicht sagen. Wünschenswert wären neben der englischen auch die deutschen und spanischen Ligen.

Weitere EA-Sportspiele: PC-Spieler gehen leer aus

Auf dem EA Play-Event im Juni sind außerdem Präsentationen von NHL 18, Madden NFL 18 und NBA Live 18 fest eingeplant - die Sportspiele sollen ebenfalls im zweiten Quartal erscheinen. PC-Spieler gehen allerdings leer aus. Wie sich dem PDF-Dokument zum aktuellen EA-Finanzbericht entnehmen lässt, kommen die Sportspiele - bis auf FIFA 18 - ausschließlich für Konsolen auf den Markt. PC-Spieler hatten in den vergangenen Jahren immer wieder gehofft, dass neben FIFA auch die anderen populären EA-Sports-Titel für den heimischen Rechner erscheinen.

Quelle: EA