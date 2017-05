FIFA 18: Exklusivdeal mit Sony bestätigt?

Exklusivdeals in der Konsolenbranche haben oft eine Sache gemeinsam: Auf dem Werbematerial zu den jeweiligen Spielen platzieren die Hersteller meist das Symbol der entsprechenden Konsole in einer Ecke. So nun auch bei FIFA 18. Der YouTuber Oskar "Junajted" Siwiec postete ein Bild eines FIFA 18-Banners, vor dem er posierte. Das Interessante: Auf dem Aufsteller prangt oben links das "PS4 Pro"-Logo, was möglicherweise auf einen Exklusivdeal zwischen EA und Sony hindeutet.

Stammt das Bild aus Deutschland?

Angeblich stammt das Bild von einem "FIFA 18"-Presse-Event in Deutschland, auf welchem neben Pressevertretern auch bekannte Youtuber eingeladen wurden, um das Spiel testen und Interviews mit den Entwicklern führen zu können. Siwiecs Foto ist deshalb ungewöhnlich, da normalerweise genau festgelegt ist, von welchen Bereichen die Gäste Fotos schießen dürfen. Es ist momentan unklar, ob es sich überhaupt um ein echtes Foto handelt, oder der obere Bereich des Aufstellers nicht mit Photoshop bearbeitet ist. Sollte es sich um keine Fälschung handeln, könnten PS4-Besitzer aber noch auf ein anderes Feature hoffen: Legenden in FIFA Ultimate Team. Diese waren in den letzten Jahren stets den Xbox-Besitzern vorbehalten.

Quelle: Mein-MMO.de