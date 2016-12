Wir durften mit Mohammed "Mo_Aubameyang" Harkous von Team expert sprechen. Der 19-jährige Bochumer hat in der FIFA 16-Saison sein Debüt in der professionellen FIFA-Szene gefeiert und gleich den ESL Meisterschaftstitel im Frühling geholt. Im Sommer ist er an der Titelverteidigung im Finale knapp und unglücklich gescheitert. Am 26. November konnte er aber bei der aktuellen Winter Edition der ESL Meisterschaft wieder triumphieren und gewann souverän und ungefährdet erneut die Deutsche Meisterschaft - die erste, die in FIFA 17 ausgespielt wurde.

PC Games: Am 26. November konntest du die ESL Meisterschaft gewinnen und wurdest zum zweiten Mal Deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch! Wie würdest du den Verlauf des Turniers beschreiben?

Mo_Aubameyang: Ich habe mich schon vor dem Turnier sehr gut gefühlt und dachte mir, dass das mein Tag werden würde. Im ersten Spiel war es noch recht knapp mit einem 1:0, aber dann wusste ich, wie ich spielen musste und bin dann richtig heiß gelaufen. Ich habe die beiden nächsten Spiele mit insgesamt 8:1 klar gewonnen und war in der Best of 5-Serie schneller durch als gedacht.

Im Finale ging es dann genauso weiter. Die ersten beiden Spiele habe ich ebenfalls mit insgesamt 8:1 Toren gewonnen. Im Dritten war ich etwas zu leichtsinnig und es gab am Ende ein gerechtes 1:1. Im vierten Spiel bin ich dann wieder voll ran und am Ende stand es 3:1 für mich und ich hatte den Titel.

PC Games: Wie hoch war insgesamt das Niveau des Turniers?

Mo_Aubameyang: Das Niveau war extrem hoch, allein schon das Erreichen des Halbfinale war extrem schwer in dieser Saison, vor allem wenn man sieht, wer alles dabei war und rausgeflogen ist. Das Niveau, das wir in Deutschland bei Fifa 17 schon erreicht haben, ist absolut Top. Ich denke sogar, dass es in Deutschland die höchste Anzahl an Topspielern weltweit gibt.

PC Games: Wie schaut dein Terminkalender für die nächsten Wochen aus? Stehen bereits weitere Turniere an?

Mo_Aubameyang: Es gibt fast in jedem Wochenende Turniere, aber ich will mir diesen Monat mehr Ruhe gönnen, damit ich im Januar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft schaffe.

PC Games: Auf der gamescom 2016 wurde bekannt gegeben, dass du zu Team expert wechselst. Was unterscheidet Team expert von den Teams, bei denen du zuvor als FIFA-Spieler tätig warst?

Mo_Aubameyang: Team expert ist das erste Team, in dem ich mich wirklich wohl fühle. Wir haben eine sehr organisierte Truppe, in der sehr gute Trainingspartner mit dabei sind. Viel wichtiger aber noch ist, dass sich jeder mit jedem exzellent versteht und die Stimmung immer positiv ist.

PC Games: Wie oft musst du in der Woche trainieren, um dein FIFA-Niveau halten zu können?

Mo_Aubameyang: Man muss jedes Jahr aufs Neue, wenn die neueste Version des Spiels erscheint, sehr viel spielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was effektiv ist und was nicht. Nach circa zwei Monaten ist dann aber eine Art Automatismus drin, dann kann man auch mal eine Woche nicht spielen ohne schlechter zu werden. Um das zu quantifizieren würde ich sagen, dass man zu Beginn fünf bis sechs Stunden pro Tag spielen muss, später reichen dann aber zwei Stunden aus.

PC Games: Wie sehr wirken sich die Änderungen bei FIFA jedes Jahr auf dein Spiel- und Trainingsverhalten aus?

Mo_Aubameyang: In den ersten Wochen schaut man, welcher Spielstil am Effektivsten ist und bemüht sich, seine Spielweise dem Spiel anzupassen. Als Beispiel: Vor drei Jahren habe ich noch sehr auf Ballbesitz gespielt, aktuell bevorzuge ich allerdings das schnelle Aufbauspiel.

PC Games: Jedes Jahr verspricht EA "bessere KI", "präzisere Pässe", "bessere Torhüter": Fühlt es sich wirklich verbessert oder nur anders an?

Mo_Aubameyang: Die KI hat sich im Gegensatz zum Vorgänger stark verbessert - in FIFA 16 war sie noch katastrophal. Allerdings ist sie jetzt meiner Meinung nach zu stark, denn sie nimmt einem Spieler sehr viel Arbeit ab, was Verteidigen wesentlich einfacher macht als zuvor. Auch die Pässe wurden in FIFA 17 stark verbessert. Die Torhüter machen allerdings immer noch sehr viele ungewöhnliche Fehler, da muss noch etwas getan werden von EA.

PC Games: Wie schaut ein üblicher Tagesablauf bei dir aus? Kannst du vom E-Sport leben oder gehst du zwischen den Trainingseinheiten einer anderen beruflichen Tätigkeit nach?

Mo_Aubameyang: Als Schüler bin ich meistens bis 16 Uhr in der Schule und danach bin ich entweder mit Freunden unterwegs oder beim Fußball. FIFA wird dann meistens gegen 20 Uhr gestartet und oft gehe ich dann wirklich spät ins Bett. Vom eSport leben kann und brauche ich noch nicht, aber als Hobby gefällt es mir sehr - und wer weiß, was die Zukunft so bringt.

PC Games: Als FIFA-Profi muss man das Spiel perfekt beherrschen. Hast du einen engen Draht zu Electronic Arts, um das jeweils neue FIFA schon vor der Veröffentlichung spielen zu können?

Mo_Aubameyang: Die Profis stehen natürlich in Kontakt zu EA und die besten werden traditionell auch vorher eingeladen, um das Spiel zu testen. Dieses Jahr hatte ich wirklich das Gefühl, dass EA unsere negativen Aspekte zum Release verbessert hat.

PC Games: Auf welcher Plattform spielst du? Macht es einen Unterschied, ob die Partien auf PS4, Xbox oder PC ausgetragen werden?

Mo_Aubameyang: Ich spiele vor allem auf der PS4, weil es dort die meisten Turniere gibt, besitze das Spiel aber für alle drei Plattformen. Außer dem Controller merkt man kein Unterschied, das Spiel ist auf jeder Konsole gleich.

PC Games: Welche Niederlage war deine bisher bitterste? Welcher Sieg war der schönste?

Mo_Aubameyang: Das verlorene Finale der Virtuellen Bundesliga in diesem Jahr war bis jetzt die bitterste Niederlage, da das Spiel im Fernsehen übertragen wurde und mich die Leute bis heute noch auf das Spiel ansprechen. Der Sieg der ESL Meisterschaft im Frühjahr war bis jetzt der schönste. Ich wurde dort in meinem ersten Jahr als Profi Deutscher Meister - das war schon ein tolles Gefühl.

PC Games: Welches FIFA gefiel dir bislang am besten und warum?

Mo_Aubameyang: Für mich ist FIFA 17 die beste Version; die anderen Spiele hatten viel zu viele Fehler und man hat jetzt das Gefühl, dass die Anzahl der Fehler deutlich abgenommen hat. Allgemein ist das Spiel das Realistischste von allen Teilen.

PC Games: Welche Funktionen müsste Electronic Arts einführen, um FIFA weiter im E-Sport zu stärken?

Mo_Aubameyang: Der wichtigste Schritt wäre wohl die Einführung eines Zuschauermodus, den quasi alle anderen eSport-Titel beinhalten. Dies würde das Verfolgen eines Spiels wesentlich interessanter machen und man könnte Zuschauer dazu gewinnen.

PC Games: Wenn du einen Wunsch frei hättest: Welches Feature müsste es bei FIFA 18 unbedingt geben?

Mo_Aubameyang: Ganz klar: einen Hallenmodus. Am besten im Vier-gegen-Vier; das würde unter Freunden bestimmt eine Menge Spaß bereiten.

PC Games: E-Sport wird immer populärer. Inzwischen haben sogar erste Fußball-Bundesligisten eigene E-Sport-Teams. Glaubst du, dass nach dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 weitere Fußballvereine auf den E-Sport-Zug aufspringen?

Mo_Aubameyang: Zu 100 Prozent. Ich bin mir sogar sicher, dass in Zukunft fast alle Clubs im eSport vertreten sein werden. Selbst aktuell sieht man ja schon, dass fast jeden Monat ein neues Team bekannt gibt, dass es nun im eSport Fuß fassen möchte.

Was sind deine Pläne für die Zukunft? Welche Ziele willst du erreichen?

Mo_Aubameyang: Ich möchte, nachdem ich mich in der Riege der besten Spieler Deutschlands etabliert habe, auch international der Szene meinen Stempel aufdrücken und Zeichen setzen.

PC Games: Welche Tipps würdest du jungen Spielern mit auf den Weg geben, die ebenfalls Profi-Spieler werden wollen?

Mo_Aubameyang: Ich würde mich zuerst bei der ESL anmelden und vor allem sonntags die angebotenen Turniere spielen. Dort findet man Gegner auf relativ hohem Niveau und kann sich so am schnellsten und effektivsten etwas abgucken und sich und sein Spiel verbessern.

PC Games: Haben deine Freunde eigentlich noch Lust darauf, FIFA gegen dich zu spielen?

Mo_Aubameyang: Ganz im Gegenteil, meine Freunde kommen immer sehr motiviert zu mir, weil sie denken, dass sie mich nach einer Woche Training endlich besiegen können. Nach dem Spiel gehen sie dann aber meist traurig nach Hause. (lacht)

PC Games: Vielen Dank für das Interview!