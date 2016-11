FIFA 17: ​Hacker nutzen Sportspiel, um 15 bis 18 Millionen Dollar von EA zu stehlen

Wer FIFA spielt, der kennt die FIFA Coins. Eine Ingame-Währung, welche man sich entweder gegen echtes Geld kauft oder im Spiel verdient. Über diese Coins kann man sich Spieler-Pakete kaufen.

An die Coins kommt man entweder, wenn man sich FIFA Points direkt von Electronic Arts gegen echtes Geld kauft und diese dann in Coins umwandelt oder man erspielt sie sich. Hacker sollen aber ein Tool entwickelt haben, um das System zu überlisten und so schnell an größere Mengen dieser Coins zu kommen. Diese verkauften sie dann an Website, die mit diesen Coins handeln. Über diese Methode sollen die Hacker zwischen 2013 und 2015 an 15 bis 18 Millionen US-Dollar gekommen sein.

2015 kam man den Hackern auf die Schliche und das FBI stellte im September 2015 rund 2,9 Millionen US-Dollar auf einem Bankkonto sowie mehrere Computer und Spielkonsolen der nun Angeklagten sicher. Auch auf den Konten der Mittäter fand das FBI ebenfalls mehrere Hunderttausend Dollar.

Angeblich wurde die Gruppe von einer anderen Hackerbande namens Xbox Underground verraten, welche nach Streitigkeiten dem FBI Tipps gegeben haben soll. Einer der Angeklagten hat sich angeblich schon schuldig bekannt. Heute beginnt die Gerichtsverhandlung in diesem Fall. Es wird sicherlich interessant sein zu erfahren, wie dieser Fall ausgeht.

Quelle: Kotaku