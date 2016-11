FIFA 17: Witziges Video stellt Bugs und Glitches auf dem Bolzplatz nach

In FIFA 17 passieren die kuriosesten Dinge: Torhüter zappeln im Netz, Schiedsrichter stellen plötzlich ihre Arbeit ein, Elfmeterszenen werden zur Lachnummer. Eine wahre Fundgrube für solche verrückten Spielszenen stellt der FIFA-Subbredit dar - nahezu täglich laden Spieler neue FIFA-Momente hoch, die sich häufig viral verbreiten und so von Tausenden Kickern angeschaut werden. Entsprechend erfolgreich läuft das Video, das wir unterhalb dieser Meldung platziert haben. Der Clip stellt die FIFA-17-Patzer auf dem echten Fußballfeld nach - Fans werden den einen oder anderen Bug wiedererkennen. Das Video ist so beliebt, dass es inzwischen mehr als 3,3 Millionen Aufrufe verzeichnet - innerhalb von nur zwei Wochen.

Dass die im Video zu sehenden Szenen die Ausnahme in FIFA 17 darstellen, ist klar - witzig sind sie aber allemal. Wer sich lieber die besten Momente in FIFA 17 anschauen mag, dem empfehlen wir unsere Themenseite: Dort laufen regelmäßig die besten, von der Community erzielten Tore zusammen. Electronic Arts veröffentlicht wöchentlich neue Clips, die traumhafte Treffer der FIFA-17-Spieler zeigen. Wer selbst einen Traumtreffer in FIFA 17 erzielt hat, kann sich damit bei Electronic Arts bewerben. Mit etwas Glück wird euer Sonntagsschuss in einem der nächsten Videos ausgestrahlt. Um ein Video aus FIFA 17 einzureichen, nehmt ihr den Clip zunächst auf. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das Tor auf PC oder Konsole erzielt habt. Wichtig ist, dass ihr das Video auf eine Plattform wie YouTube oder Dailymotion hochladet und die URL über das von Electronic Arts zur Verfügung gestellte Formular an den Publisher sendet.