FIFA 17: Web-App gestartet - Erste Packs und Belohnungen sichern

Update: Die Web-App lässt sich ab sofort verwenden. Langjährige Spieler dürfen sich über eine gewisse Anzahl an Gold-Sets freuen. Wer die Anwendung täglich besucht, erhält ebenfalls Belohnungen - aber nur für kurze Zeit! Ein regelmäßiger Besuch dürfte sich also lohnen.

Originalmeldung: Der Launch der FIFA 17 Web-App ist erfolgt. Gänzlich ohne Probleme verlief der Start der nützlichen Browser-Anwendung allerdings nicht. Auf Reddit.com berichteten Spieler unter anderem von Login-Problemen und Fehlermeldungen. Zunächst soll der Hinweis, dass man keine Einladung für die FUT Web-App hätte, Nutzer von der Anmeldung abgehalten haben. Anschließend wurden Spieler mit Meldungen wie "Die Web-App steht zum Release von FIFA 17 zur Verfügung" und "Du musst dich zunächst bei FIFA 17 anmelden" konfrontiert. Zwischenzeitlich funktionierte die App - Anwender berichteten von ersten Spielern, die sie durch das Öffnen ihrer Packs erhielten.

Derzeit sind die Server der FIFA 17 Web-App down: Electronic Arts nimmt Wartungsarbeiten vor. Wie lange sich das Tool nicht verwenden lässt, ist nicht bekannt. Im Laufe des Tages sollte der Online-Service jedoch funktionieren. Mit der praktischen Web-App erhalten Fans des Ultimate-Team-Modus' bereits vor Release von FIFA 17 die Möglichkeit, ihre ersten Mannschaften zusammenzustellen. Die Web-App lässt sich über die EA Sports-Webseite verwenden. FIFA 17 kommt am 29. September für PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 3 auf den Markt. Viele weitere News, Videos und Screenshots halten wir auf unserer Themenseite zu FIFA 17 für euch bereit. Wer FIFA 17 vor dem Release Probe spielen will, erhält mir der seit kurzem als Download erhältlichen Demo die Möglichkeit dazu.