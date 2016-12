FIFA 17: ​Video-Prognose zum Spitzenspiel Bayern München vs RB Leipzig

Am letzten Spieltag vor der Winterpause steigt am Mittwochabend um 20 Uhr das absolute Spitzenspiel der Fußballbundesliga. Serienmeister FC Bayern München trifft in der heimischen Allianz-Arena auf die Emporkömmlinge vom RB Leipzig. Beide Teams weisen eine identische Bilanz (11 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage) auf und belegen dementsprechend mit jeweils 36 Punkten die Plätze 1 und 2. EA Sports hat mit FIFA 17 eine Videoprognose zur Partie erstellt. Kommentiert wird der drei Minuten lange Clip von Moderatorenlegende Frank Buschmann.

Egal, ob die FIFA-17-Bots nun das letztlich richtige Ergebnis ausgespielt haben oder nicht: Herbstmeister darf sich in der Folge eigentlich weder Bayern München noch RB Leipzig nennen. Die Rückrunde endet erst Ende Januar 2017 mit dem 17. Spieltag. Fest steht aber schon jetzt, dass Aufsteiger RB Leipzig rasend schnell den Schritt zum ernstzunehmenden Konkurrenten für die ansonsten meist einsam ihre Kreise ziehenden Bayern vollzogen hat. Borussia Dortmund, bislang eigentlich erster Herausforderer, liegt schon 10 Punkte zurück und wird sehr wahrscheinlich nicht mehr ins Rennen um die Meisterschaft eingreifen können. Weitere News und Infos zur erfolgreichen Fußballsimulation findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu FIFA 17.