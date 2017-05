FIFA 17: Update 1.09 - Patchnotes für PC, PS4, Xbox One 

Das neue Update für FIFA 17 ist seit dem 16. Mai 2017 auf allen Plattformen verfügbar. Viel Neues zu sehen gibt es jedoch nicht - in den 455 Megabyte der neuen Version befinden sich lediglich Verbesserungen der Stabilität für die Fußballsimulation aus dem Hause EA Sports. Das zuvor veröffentlichte Update hatte da schon mehr zu bieten - Mitte März 2017 brachte es einige Änderungen für den "Ultimate Team"-Modus. Im vorherigen Update wurde so zum Beispiel die Anzahl an Knockout-Turnieren in FUT Champions limitiert, die ein Spieler gewinnen kann, oder eine neue Funktion eingefügt, die die Anzahl an Attribut-Items pro FUT-Champions-Partie limitierte.

Hier die übersichtlichen Patch-Notes für die Version 1.09:

- Es gibt allgemeine Stabilitäts-Optimierungen in FIFA 17

Im Hinblick auf den Release von FIFA 18 Ende September 2017 ist das Fehlen von neuen Inhalten oder großen Veränderungen kein Beinbruch. EA Sports hat bereits bestätigt, dass nicht nur die bisherigen Konsolen PS4 sowie Xbox One und der PC Zugriff auf das neue Spiel haben werden - auch auf der Nintendo Switch können Fußballfans die Simulation erstmals zocken. Laut EA CEO Andrew Wilson wolle man "auf dem Fundament aufbauen, das man mit FIFA 17 gelegt hat." Mit The Journey Season 2 kommt auch der Story-Modus wieder ins Spiel. Er soll neue Charaktere und eine neue Storyline bieten.