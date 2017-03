FIFA 17: Update 1.08 - die Patch Notes

Für die PC-Version von FIFA 17 steht ab sofort ein neues Update zum Download bereit. Das Entwicklerteam hat heute einen Patch für die Fußballsimulation veröffentlicht, der einige kleinere Veränderungen mit sich bringt. In den kommenden Tagen wird auch die Konsolen-Fassung von FIFA 17 versorgt. Bereits in der Vergangenheit wurden Updates für PlayStation 4 und Xbox One mit einigen Tagen Verzögerung ausgeliefert.

Das Team von EA Sports hat einige Anpassungen am Ultimate-Team-Modus der Simulation vorgenommen. Demnach wurde die Anzahl an Knockout-Turnieren in FUT-Champions limitiert, die ein Spieler gewinnen kann. Zudem wurde eine Funktion für FUT-Champions-Partien hinzugefügt, die die Anzahl von Attribut-Items limitiert. Die Unterstützung durch den Elfmeter-Indikator oder den FIFA-Trainer wurde in FUT-Champions ebenfalls deaktiviert. Die vollständigen Patch Notes zum Update 1.08 findet Ihr unterhalb der Meldung.

FIFA 17 - Patch Notes Update 1.08

FUT

Limited the number of times a player can win a weekday knockout tournament in FUT Champions

Added the ability to limit attribute items for FUT Champions Matches

Added new squad restriction options for FUT Champions, such as player type

Added games remaining to the FUT Champions leaderboard

Visuelle Veränderungen

Updated a club crest and player photo in the database

Addressed an issue where a player's overall rating is displayed incorrectly

Standardized the latency bar graphic across all online modes

Gameplay-Veränderungen

Addressed an issue where the goalkeeper would play the wrong animation on a pass back

Disabled the penalty kick indicator and FIFA trainer from all FUT Champions matches

Quelle: Mein MMO