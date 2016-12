Auch in dieser Woche hat Electronic Arts ein neues Ultimate Team der Woche in FIFA 17 zusammengestellt. Alle Spieler des sogenannten TOTW 11 stehen ab sofort als spezielle Karte in den entsprechenden Packungen der Fußballsimulationen zur Verfügung. Mit Sergio Agüero von Manchester City hat es auch eine 90er-Karte in das Team der Woche geschafft. Durch hohe Werte in den Bereichen Schießen (90), Pace (90) und Dribbling (91) wird der Stürmer zu den begehrtesten Karten in dieser Woche gehören.

Das Ultimate Team der Woche. (TOTW 11) Quelle: EA Mit Mats Hummels vom FC Bayern München (88) und Timo Werner (81) von RB Leipzig haben es auch zwei deutsche Spieler in die Auswahl der Woche 11 von FIFA 17 geschafft. Weitere interessante Karten sind die von Innenverteidiger Diego Godin mit einer Wertung von 89 sowie Stürmer Edison Cavani mit einem Rating von 87. Die TOTW 11-Karten sind bis zum 07. Dezember um 19 Uhr in den Sets erhältlich. Danach können die Spezialkarten nur noch auf dem Transfermarkt erworben werden.

Team der Woche (TOTW 11) in FIFA 17 - Startelf

TW: Diego Benaglio - VfL Wolfsburg (Germany) - Switzerland

- VfL Wolfsburg (Germany) - Switzerland IV: Diego Godin - Atlético de Madrid(Spain) - Uruguay

- Atlético de Madrid(Spain) - Uruguay IV: Mats Hummels - Bayern München (Germany) - Germany

- Bayern München (Germany) - Germany IV: Marquinhos - Paris Saint-Germain (France) - Brazil

- Paris Saint-Germain (France) - Brazil RM: Bernardo Silva - As Monaco (France) - Portugal

- As Monaco (France) - Portugal ZM: Pizzi - SL Benifica (Portugal) - Portugal

- SL Benifica (Portugal) - Portugal LM: Diego Perotti - Roma (Italy) - Argentina

- Roma (Italy) - Argentina LM: Pablo Piatti - RCD Espanyol (Spain) - Argentina

- RCD Espanyol (Spain) - Argentina ST: Edinson Cavani - Paris Saint-Germain (France) - Uruguay

- Paris Saint-Germain (France) - Uruguay ST: Andre-Pierre Gignac - Tigres U.A.N.L. (Mexico) - France

- Tigres U.A.N.L. (Mexico) - France ST: Sergio Agüero - Manchester City (England) - Argentina

Team der Woche (TOTW 11) in FIFA 17 - Auswechselspieler

TW: Darren Randolph - West Ham United (England) - Rep. of Ireland

- West Ham United (England) - Rep. of Ireland LV: Ridgeciano Haps - AZ (Holland) - Holland

- AZ (Holland) - Holland ZM: Henri Lansbury - Nottingham Forest (England) - England

- Nottingham Forest (England) - England RM: Rafal Boguski - Wisła Kraków (Poland) - Poland

- Wisła Kraków (Poland) - Poland ZOM: Marco Mathys - FC Vaduz (Switzerland) - Switzerland

- FC Vaduz (Switzerland) - Switzerland ST: Morten Rasmussen - Arhus GF (Denmark) - Denmark

- Arhus GF (Denmark) - Denmark ST: Giovanni Simeone - Genoa (Italy) - Argentina

- Genoa (Italy) - Argentina ST: Gylfi Sigurðsson - Swansea City (England) - Iceland

- Swansea City (England) - Iceland RM: Moussa Sow - Fenerbahçe (Turkey) - Senegal

- Fenerbahçe (Turkey) - Senegal ST: Lisandro Lopez - Racing Club de Avellaneda (Argentina) - Argentina

- Racing Club de Avellaneda (Argentina) - Argentina ST: Jelle Vossen - Club Brugge (Belgium) - Belgium

- Club Brugge (Belgium) - Belgium ST: Timo Werner - RB Leipzig (Germany) - Germany

