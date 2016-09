FIFA 17: ​Uhrzeit für den Start der Web App schon bekannt?

Eine Uhrzeit für den Start der FIFA 17 Web-App nannte Electronic Arts bislang zwar nicht. An mehreren Stellen ist allerdings zu lesen, dass das für das Ultimate Team hilfreiche Browser-Programm möglicherweise schon heute online geht. Spekuliert wird, dass die Web-App um 19 Uhr deutscher Zeit startet. Dass die unter FIFA-Spielern beliebte Anwendung am 20. September ans Netz geht, ließ sich auch den jüngsten Gerüchten entnehmen, die bereits den exakten Release-Termin der Demo voraussagten. Aufgrund fehlender Infos ist die Uhrzeit für die FIFA 17 Web-App allerdings mit Vorsicht zu genießen. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu FIFA 17 im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen.

Dass die Web-App möglicherweise heute erscheint, darauf deutet auch eine aktuelle Aussage eines Community-Managers von Electronic Arts hin. Die FIFA 17 Web-App startete in den vergangenen Jahren stets wenige Wochen vor dem Release des Hauptspiels. Anhand des nützlichen PC-Programms erhalten FUT-Fans die Möglichkeit, ihre ersten Teams und Aufstellungen für den beliebten Spielmodus zusammenzustellen. Langjährige Spieler erhalten außerdem einen Treuebonus in Form von kostenlosen Packs und Belohnungen. In den ersten Tagen nach dem Start der Web-App verteilt Electronic Arts außerdem Geschenke an Anwender, die die App täglich besuchen. Es dürfte sich also auch in diesem Jahr lohnen, die Web-App für FIFA 17 zu verwenden. Derzeit ist das Programm noch abgeschaltet. Auf einer Vorschaltseite gibt Electronic Arts an, aktuell Wartungsarbeiten durchzuführen.