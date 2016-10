FIFA 17: Traumtreffer von Cristiano Ronaldo - Die besten Tore im Video

Electronic Arts veröffentlicht das erste Video aus der Reihe "Die besten Community-Tore" in FIFA 17. Den Clip mit dem Zusammenschnitt der sehenswerten Treffer haben wir unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden. Zu den Highlights zählt ein Traumtor von Cristiano Ronaldo, der mit einem Sonntagsschuss in einem Match gegen den FC Bayern München die Führung erzielt. Welches Tor der Woche findet ihr am beeindruckendsten? Antwortet uns im Kommentarbereich! Wer selbst einen Traumtreffer in FIFA 17 erzielt hat, kann sich damit bei Electronic Arts bewerben. Mit etwas Glück wird euer Sonntagsschuss in einem der nächsten Videos ausgestrahlt.

Um ein Video aus FIFA 17 einzureichen, nehmt ihr den Clip zunächst auf. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das Tor auf PC oder Konsole erzielt habt. Wichtig ist, dass ihr das Video auf eine Plattform wie YouTube oder Dailymotion hochladet und die URL über das von Electronic Arts zur Verfügung gestellte Formular an den Publisher sendet. Um die Chance zu erhöhen, in einem der nächsten Tore der Woche-Video gezeigt zu werden, solltet ihr euer sagenhaftes Tor samt Entstehung mit der Standard-Kamera aufzeichnen - nicht nur die Wiederholung.

Stellt zudem sicher, dass ihr die Tore mit entsprechenden Tools auf PC und Konsole aufnehmt. Mit dem Smartphone abgefilmte Clips nimmt Electronic Arts nicht entgegen, "egal wie gut sie sind". Die Infos zu den Toren der Woche stammen von der Webseite von Electronic Arts. FIFA 17 ist seit dem 29. September für PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 3 im Handel erhältlich.