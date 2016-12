EA Sports hat die besten von der Community in FIFA 17 erzielten Tore Jahres 2016 gewählt. Die Gewinner könnt ihr euch in Form eines knapp zweiminütigen Videos unterhalb ansehen. Kommentiert wird das Ganze von der britischen Reporterlegende Ray Hudson. Die virtuelle Torschützenliste liest sich beinahe wie das Who-is-Who des europäischen Spitzenfußballs. Eintragen konnten sich unter anderem Linoel Messi, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba und natürlich auch, wie könnte es anders sein, Zlatan Ibrahimovic.

Ebenfalls mit einem sehenswerten Treffer dabei ist auch Alex Hunter. Der fiktive Profi ist der Star des erstmals in FIFA 17 vorzufindenden Kampagnen-Modus' The Journey (nur auf PC, PS4 und Xbox One). Darin gilt es, den Premier-League-Frischling Alex Hunter zum Weltstar zu formen. In The Journey geht es nicht nur auf dem Fußballplatz beinhart zur Sache, sondern auch am Verhandlungstisch, wenn der nächste lukrative Vertrag mit dem Traumverein ausgehandelt werden muss. Erst im November hat EA eine deutsche Synchronisation für The Journey per Patch nachgeliefert. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu FIFA 17.