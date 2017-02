Publisher Electronic Arts wird auch in diesem Jahr mit FIFA 18 einen neuen Ableger der beliebten Fußballsimulation veröffentlichen. Im Rahmen der Bekanntgabe des Finanzberichtes in dieser Woche wurden nun weitere Informationen zum kommenden Sportspiel von EA Sport präsentiert. Demnach wird es in diesem Jahr eine neue Season des mit FIFA 17 eingeführten Singleplayer-Modus "The Journey" geben. Spieler dürfen sich laut CEO Andrew Wilson auf neue Charaktere und Geschichten freuen.

Insgesamt über 10 Millionen Spieler haben bereits die Story von The Journey in FIFA 17 erlebt. Hier schlüpft man in die Rolle des aufstrebenden Fußballers Alex Hunter, der sich einen Namen in der englischen Premier League machen möchte. Ob auch in der zweiten Saison von The Journey nur die englische Liga zur Auswahl stehen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Electronic Arts gab im Rahmen der Veranstaltung zudem bekannt, dass FIFA 17 das weltweit meistverkaufte Spiel im Jahr 2016 war. Weitere Meldungen und Videos zu FIFA 17 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot