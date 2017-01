FIFA 17 ​TOTY: Die besten Fußballer 2016 jetzt für Ultimate Team

Die beste Fußballmannschaft des vergangenen Jahres steht fest. Die FIFA FIFPro World11 wurde jüngst auf den The Best FIFA Football Awards in Zürich gewählt. Spieler von FIFA 17 bekommen die besten Fußballer 2016 mit blauen Spezialkarten für den beliebten Spielmodus FIFA Ultimate Team. Die gewählten elf Spieler erhalten für einen kurzen Zeitraum gesonderte Werte - die Ratings fallen höher aus als üblich. So erhält Weltfußballer Cristiano Ronaldo auf seiner blauen FUT-Karte etwa eine Wertung von sagenhaften 99 Punkten. Lionel Messi und Luis Suárez kommen auf jeweils 98 Punkte. Die drei Stürmer lassen sich in FIFA Ultimate Team bereits erwerben - etwa über den Transfermarkt oder in Kartensets.

Allerdings solltet ihr euch beeilen. Wie auch im vergangenen Jahr werden die Kicker nicht alle auf einmal veröffentlicht, sondern nach und nach. Die erwähnten Stürmer lassen sich noch bis zum 11. Januar aus den Kartensets ziehen. Danach dürften die Karten für die Abwehr- und Mittelfeldspieler sowie den Torwart des Jahres 2016 folgen. Die vollständige Liste mit dem Team of the Year für FIFA 17 halten wir nachfolgend für euch bereit. Auffällig: Das TOTY stellen in diesem Jahr lediglich vier Mannschaften. Der Großteil der Spieler ist bei Real Madrid und FC Barcelona unter Vertrag. Mit Manuel Neuer (FC Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) haben es zwei deutsche Kicker in die Weltelf des Jahres geschafft.

FIFA 17 TOTY: Die Spieler des Jahres für FUT

Stürmer: Luis Suárez

Stürmer: Cristiano Ronaldo

Stürmer: Lionel Messi

Mittelfeld: Andrés Iniesta

Mittelfeld: Luka Modric

Mittelfeld: Toni Kroos

Abwehr.: Sergio Ramos

Abwehr.: Gerard Piqué

Abwehr: Marcelo

Abwehr: Dani Alves

Torwart: Manuel Neuer

Quelle: FIFA Twitter