FIFA 17 ​dominiert deutsche Spiele-Charts auf PC und Konsolen

FIFA 17 erobert die deutschen Spiele-Charts von GfK Entertainment. Wie die Marktforscher bekannt gegeben haben, landet die Fußballsimulation von Electronic Arts auf Anhieb auf den Top-Positionen der Hitlisten. FIFA 17 führt in der aktuellen Woche die Charts auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 3 an. Damit verdrängt der EA-Kicker das Action-Epos Grand Theft Auto 5 auf den zweiten Platz (PlayStation 4). In den Xbox-One-Charts belegt das seit Ende September erhältliche Forza Horizon 3 den zweiten Rang. Auf dem PC landet World of Warcraft Legion auf dem Silbertreppchen.

PES 2017 klettert in der PS3-Hitliste auf Rang 2, Dauerbrenner Minecraft in den Xbox-360-Charts. Der bereits im Februar als PC-Version erschienene Strategietitel XCOM 2 ist jüngst auch für Konsolen erschienen. In der Release-Woche rangiert XCOM 2 auf Platz 3 der PS4-Charts und Rang 4 in der Xbox-One-Tabelle. Die Wii-Führung sichert sich erneut Mario Party 9 Selects.

Viele weitere Infos zum aktuellen Bestseller FIFA 17 fassen wir wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zusammen. Wie gut der EA-Kicker geworden ist, lest ihr in unserem Test zu FIFA 17. Trotz vieler Neuerungen wie The Journey und der Frostbite-Engine lässt sich beim Gameplay ein kleiner Rückschritt verzeichnen. "FIFA 17 ist sicherlich immer noch ein sehr gutes Spiel, aber trotzdem eine kleine Enttäuschung. Statt sich wie die Konkurrenz kontinuierlich auf dem Platz zu verbessern, preist man lieber die neue Engine und den Story-Modus an. Die können einige grobe Gameplay-Fehler aber eben nicht ausbügeln, denn was nützen neue Features, wenn die Spielbarkeit sich verschlechtert?", schreibt Redakteur Christian Dörre.